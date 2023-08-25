В Кузбассе открылся Ресурсный учебный центр по шахматам. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Ресурсный учебный центр по шахматам открылся в Новокузнецке на базе частной школы «Интеллект Академия» и инновационного центра шахматного образования «ИГРА».

Теперь в Новокузнецке будут готовить профессиональных преподавателей шахмат, педагогов школ и воспитателей детских садов. Ресурсный центр позволит развивать шахматное образование не только в Кузбассе, но и во всей Сибири.

Планируется, что за ближайшие пять лет обучение в центре пройдут 120 педагогов и студентов, которые в дальнейшем будут преподавать шахматы ученикам начальных и средних классов. Готовые кадры смогут устроится в школы Кузбасса и Сибирского федерального округа. Также программа переподготовки рассчитана и на воспитателей детских садов.

С началом работы Ресурсного учебного центра по шахматам кузбассовцев поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. В рамках открытия центра было подписано соглашение между Правительством Кузбасса, Федерацией Шахмат России и Сибирской горно-металлургической компанией. Взаимодействие сторон соглашения будет направлено на развитие доступности шахматного спорта в регионах и активного внедрения проекта «Шахматы в школах».

Ресурсный учебно-методический центр открылся на средства гранта Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко на реализацию программы «Шахматы в школах», который выиграла Федерация шахмат Кемеровской области.

В Новокузнецке уже 25 лет проводится городская Олимпиада школьников по шахматам, он стал первым городом, в котором начали проводить подобные соревнования. С 2022 года в южной столице Кузбасса проходит Всероссийский турнир «Кубок Интеллект Академии». В 2023 году его официально включили в Единый календарный план Минспорта РФ.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что для жителей северной агломерации создан шахматный центр на базе Президентского кадетского училища.