В Кемерове пропавшую 11-летнюю школьницу нашли в круглосуточном кафе

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове полицейские нашли пропавшую 11-летнюю девочку. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вчера поздно вечером в дежурную часть отдела полиции «Южный» за помощью обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что ее 11-летняя дочь ушла из дома без мобильника и пропала.

В городе сразу же были организованы поиски девочки. В итоге около 03:00 инспекторы по делам несовершеннолетних нашли ее в одном из круглосуточных кафе в Центральном районе. Школьнца пояснила, что гуляла по улицам, после чего зашла в помещение погреться. По данным правоохранителей, противоправных действий в отношении школьницы не совершалось.

Полицейские провели с девочкой профилактическую беседу и доставили к родителям. В отношении них составлены административные протоколы.