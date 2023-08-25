В Новокузнецке открылся выставочный проект о кузбасских династиях горняков

Фото: телеграм-канал главы г. Новокузнецк Сергея Кузнецова

В Новокузнецком художественном музее работает выставочный проект «Связь поколений», посвященный многовековым кузбасским семейным династиям горняков. Бесплатную выставку можно посетить, просто прогулявшись вдоль витрин музея. В окнах развешаны 19 фотографий семей-шахтеров, общий трудовой стаж которых составляет больше 3,5 тысяч лет.

Самой молодой династией среди героев фотопроекта стала семья Пожиленковых, работающая на шахте «Усковская». У них за плечами 180 лет стажа.

225 лет трудится династия Уфимцевых на предприятии «Кузнецкпогрузтранс», 236 лет – династия Ситниковых на ЦОФ «Абашевская» и 245 лет – Огородниковы с шахты «Распадская». Приближаются к отметке в три века две семьи Глуховы, работающие шахтерами уже 280 лет, и Мясниковы, общий стаж которых составляет 293 года.

Юбилей в этом году отмечает династия Камышниковых, горняков с шахты «Алардинская», несколько поколений этой семьи трудятся 300 лет. 365 лет на угледобывающих предприятиях работает династия Дацкевичей.

А рекордным суммарным стажем может гордиться династия Кравченко. Он равен 500 годам.

Увидеть лица горняцких династий новокузнечане и гости города смогут до середины сентября.