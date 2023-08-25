Кемеровские полицейские задержали пенсионерку, которая подожгла машину соседа

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В полицию Кемерова обратился молодой человек, хозяин автомобиля «Лада Нива», который загорелся на парковке у частного дома. После того, как огонь потушили, выяснилось, что причина возгорания – поджог.

В ходе розыска сотрудники полиции Рудничного района города Кемерово задержали 62-летнюю соседку автомобилиста. Оказалось, что они никак не могли ужиться в соседних домах и постоянно ругались. В какой-то момент пенсионерка решила действовать радикально и подожгла стоявшую около его дома машину.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей. Из-за огня были сильно повреждены подкапотное пространство и кузов «Лады».

В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, ей грозит до пяти лет лишения свободы.