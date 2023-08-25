В Кузбассе мужчина обокрал умершего горожанина

В Анжеро-Судженске местный житель обворовал мужчину, умершего на улице от сердечного приступа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июле этого года в полицию обратилась жительница Анжеро-Судженска – неизвестный украл из карманов одежды ее мужа мобильный телефон. Мужчину на улице схватил сердечный приступ, а телефона при нем врачи скорой помощи и супруга не нашли.

В результате розыска был задержан ранее судимый 45-летний мужчина. По словам подозреваемого, он увидел мужчину, который лежит на земле на одной из улиц, подошел, чтобы помочь. Когда понял, что он уже мертв, заметил телефон. Вор посчитал, что он мужчине уже не нужен, схватил устройство за семь тысяч рублей и скрылся.

Телефон преступник не продал, он был изъят и возвращен жене умершего. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело, как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, все материалы переданы в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.