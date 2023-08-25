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НовостиОбщество25 августа 2023 9:53

Кемеровский городской Совет ветеранов выпустил книгу о династиях горняков

В Кемерове издана новая книга, посвященная трудовым династиям шахтеров
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Ко Дню шахтера книгу «Семья шахтерская. Горняцкие династии г. Кемерово» презентовали на торжественном собрании, посвящённом главному празднику региона.

В книге собраны материалы о 200-ах семьях Кемерова, трудящихся на шахтах Кемеровского рудника, Кедровского разреза, на комбинатах «Кузбассуголь» и «Кузбассшахтострой». Помимо общей информации о многовековых династиях, под твердым переплетом встречаются сведения об угольных предприятиях, зарисовки, очерки, автобиографические воспоминания горняков.

Над созданием книги трудились председатель Кемеровской городской ветеранской организации Владимир Балахонов и председатель совета ветеранов угольной промышленности города Кемерово Виктор Демидов, им помогали председатели первичных ветеранских организаций шахт и сотрудники городских ветеранских организаций.

Всю информацию для составления издания собирали на личных встречах с представителями горняцких династий.

Тираж книги – 500 экземпляров. Ее передадут членам шахтерских семей и в городские библиотеки Кемерова.

Кемеровский городской Совет ветеранов выпустил книгу о династиях горняков. Фото: администрация г. Кемерово

Кемеровский городской Совет ветеранов выпустил книгу о династиях горняков. Фото: администрация г. Кемерово