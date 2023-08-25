В Кузбассе после капитального ремонта открылся современный Дом культуры. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В селе Васьково Промышленного муниципального округа после капитального ремонта открылся Дом культуры. Модернизация ДК была проведена по федеральной программе «Культура малой Родины». Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Кузбасса, на эти цели было выделено 2,4 млрд рублей из различных источников.

В здании, построенном в 1971 году, полностью обновлены зрительный и спортивные залы, проложена новая электропроводка, поставлены новые окна. Кроме того, было закуплено современное оборудование и инвентарь, профессиональная система для звукооператора и 100 новых театральных кресел.

В сельском Доме культуры действуют девять секций народного творчества и 12 культурных объединений. В ДК работают три танцевальных коллектива, которые принимают участие в конкурсах всероссийского и международного уровней.

Напомним, что это второй Дом культуры в Кемеровской области, который обновили по федеральной программе «Культура малой Родины» в 2023 году. 1 августа в поселке Мундыбаш Таштагольского района был открыт ДК «Октябрь». Планируется, что еще десять сельских домов культуры возобновят свою работу этой осенью.