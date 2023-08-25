В Новокузнецке в Параде шахтеров приняли участие 15 тысяч человек

В Новокузнецке в Параде шахтеров приняло участие 15 тысяч человек. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сегодня в 12.00 в Новокузнецке «прошагал» Парад шахтеров, приуроченный к празднованию Дня шахтера. Участие в шествии приняло 15 тысяч человек.

Колонны представителей организаций угольной и металлургической промышленности 11 южных территорий Кузбасса во главе с заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергеем Неверовым, губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и главой города Сергеем Кузнецовым прошли по главной улице Новокузнецке до Драматического театра.

Также в связи с профессиональным праздником за трудовые достижения Сергей Цивилев вручил государственные награды 33 работникам горнодобывающей отрасли региона. Званиями «Заслуженный шахтер Российской Федерации» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоены 30 сотрудников угледобывающих компаний. Личная благодарность Президента Российской Федерации объявлена электрослесарю «Шахты «Полосухинская» Павлу Федорцеву.

Напоминаем, что в настоящее время на проспекте Металлургов проходит праздничный концерт в честь Дня шахтера, а в 21.00 на сцене у Драматического театра выступит «Хор Турецкого». Завершит праздничную программу салют на Театральной площади в 22.00.