В Кемерове мужчину наказали за громкую музыку в ночное время

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове привлекли к ответственности мужчину, который ночью слушал громко музыку. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На шумного соседа в полицию пожаловалась жительница одного из домов по улице Павленко. В ходе проверки информация подтвердилась. Участковый провел с 45-летнем любителем громкой музыки беседу и составил на него административный протокол по статье «Нарушение тишины и покоя граждан». Ее санкции предусматривают в качестве наказания штраф до 1 000 рублей.

В полиции Кузбасса напомнили, что запрещено шуметь по выходным и нерабочим праздничным дням, а также в будние дни с 22:00 до 8:00. Кроме того, ремонтные работы в многоэтажках можно проводить только до 20:00.