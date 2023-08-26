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НовостиПроисшествия26 августа 2023 3:53

В Кузбассе нашли заблудившуюся в лесу женщину

Жительница Таштагола ушла за грибами и не смогла найти дорогу домой
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Таштаголе спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину. Об инциденте рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Диспетчеру областной поисково-спасательной службы поступил сигнал о том, что женщина пошла за грибами и потерялась в лесном массиве. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место и организовали поиски пропавшей. В итоге они нашли женщину, вывели из леса и доставили до дома.