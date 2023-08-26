Кузбассовцы смогут задать вопросы чиновникам по телефону

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Жители Кузбасса могут задать вопросы руководителям региональных министерств и других ведомств по телефону. Администрации правительства Кузбасса опубликовала анонс прямой линии с 28 августа по 1 сентября.

Так, в понедельник, 28 августа, на связи с кузбассовцами будет министр угольной промышленности Олег Сергеевич Токарев. Звонить необходимо по телефону 8 (3842) 58-21-08 с 16:00 до 17:00.

Во вторник, 29 августа, прямую линию проведет начальник государственной жилищной инспекции Ирина Викторовна Гайденко. Телефон 8 (3842) 36-33-46 (с 15:00 до 17:00).

В среду, 30 августа, на вопросы ответит управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Людмила Дмитриевна Бабичук. Телефон 8 (3842) 58-73-20 (с 15:00 до 17:00).

В четверг, 31 августа, кузбассовцы смогут обратиться к начальнику главного управления архитектуры и градостроительства области Татьяне Алексеевне Ярополовой по телефону 8 (3842) 36-43-17 (с 15:00 до 17:00).

1 сентября телефонную линию проведет начальник департамента лесного комплекса Елена Сергеевна Качканова. Телефон 8 (3842) 31-21-37 (с 14:00 до 16:00).