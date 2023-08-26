Еще одному кузбасскому городу присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы»

Фото: пресс-служба АПК.

Юрга получила звание «Город трудовой доблести и воинской славы». С этими событием жителей города поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На торжественной церемонии присутствовали более 500 юргинцев — ветераны, труженики тыла, отличники учебы и другие. Глава региона объявил о присвоении Юрге почетного звания и отметил неоценимый вклад в Победу горожан, работавших в тылу и воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

- Юрга прославила себя как город-труженик, город-воин, и продолжает нести эту вахту, - отметил Сергей Цивилев.

Семь юргинцев за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, были удостоены звания Героя Советского Союза, еще двое стали кавалерами ордена Славы. Всего более тысячи горожан были награждены боевыми орденами и медалями.

Победа ковалась и тружениками тыла. В годы войны Юргинский машиностроительный завод изготавливал пушки для фронта.

Вместе с присвоением почетного звания Юрге выделено из регионального бюджета 25 млн рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство и ремонт мемориалов.

Напомним, что региональный закон о присвоении звания «Город трудовой доблести и воинской славы» принят в 2019 году. За четыре года почетного звания удостоены Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский округ, Киселевск, Прокопьевский округ и Юрга.