В Кемерове вновь эвакуировали посетителей ТЦ «Лапландия»

Фото: соцсети.

В субботу, 26 августа, в Кемерове эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Лапландия». Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец.

Он прислал в редакцию видео, на котором видно, как кемеровчане покидают стены торгового центра. При этом диспетчер по громкой связи объявляет, что это не учебная тревога.

- «Лапландию» эвакуировали, похоже, из-за сообщения о минировании, потому что кинолог с собакой приехала, - рассказал читатель.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что несколько дней назад в «Лапландии» также проходила эвакуация. Тогда причиной этого стало короткое замыкание. Огонь был потушен силами работников ТЦ до приезда пожарных.