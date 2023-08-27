В Юрге построили новый детский сад для детей военных

Новый детский сад в Юрге откроется 1 сентября. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сергей Цивилев проверил готовность нового детского сада в Юрге к открытию.

Губернатор Кузбасса проинспектировал один из важнейших социальных объектов города — образовательный комплекс № 9 в ходе рабочего визита в город по случаю присвоения Юрге звания «Город трудовой доблести и славы». Цифровая школа уже начала работу в феврале, детский сад «Город мастеров» откроют 1 сентября.

- Мы обещали семьям военных, что сделаем лучшие образовательные учреждения, и слово сдержали. Выполненный по кузбасскому проекту комплекс — эталон, который мы будем воплощать в других муниципалитетах, — отметил Сергей Цивилев.

Детсад в Юрге построен в рамках нацпроекта «Демография» и проекта «Содействие занятости женщин». На территории есть игровые и спортивные площадки, городок для изучения ПДД.