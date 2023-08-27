Владимир Путин поздравил кузбассовцев с Днем шахтера

Президент России поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с профессиональным праздником. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Поздравление главы государства опубликовали на портале администрации правительства КУзбасса.

- Поздравляю вас с Днем шахтера — с праздником, который на протяжении многих лет торжественно отмечается по всей стране. Вы посвятили себя непростой, но важной и почетной профессии, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств — выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, в решение насущных социальных проблем, — отметил Владимир Путин.

Также глава государства в своем поздравлении пожелал шахтерам успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.