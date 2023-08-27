В Кемерове появился Центр уличного баскетбола. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В воскресенье, 27 августа, в Ленинском районе Кемерова открыли Центр уличного баскетбола. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Площадка располагается на пересечении бульвара Строителей с проспектом Химиков.

Общая площадь объекта в Кемерове — 2 280 кв. метров, игровая – 2 035 кв. метров. На площадке с искусственным покрытием, отличающимся особой износостойкостью и устойчивостью к любой погоде, оборудованы полноразмерное баскетбольное поле для игры на два кольца в формате 5х5, сектор для баскетбола 3х3 и зона для занятий воркаутом. Здесь также располагаются мобильные трибуны. Площадка полностью соответствуют регламенту ФИБА, а это значит, что на территории можно проводить соревнования любого уровня - от региональных до международных, в том числе массовые турниры, фестивали ГТО.

- Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и площадок – одно из главных направлений в работе команды Кузбасса. Мы делаем все, чтобы качественная спортивная инфраструктура была доступна всем жителям региона, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Это уже второй центр уличного баскетбола в Кузбассе. Ранее аналогичный центр был открыт в Новокузнецке. Как и в прошлый раз, в открытии новой спортивной баскетбольной площадки принял участие президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко