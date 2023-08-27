Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем шахтера Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. В Кузбассе это главный профессиональный праздник – в сфере добычи полезных ископаемых, согласно статистике Кемеровостата, трудятся 114,4 тысячи человек, при том, что трудоспособное население региона в возрасте от 16 до 61 года составляет немногим более 1,4 миллиона человек.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем шахтера. В своем поздравлении он отметил, что во многих семьях есть представители этой профессии – сильные надежные люди, настоящие труженики.

- Кузбасс остается угольным сердцем России, и оно продолжает биться ровно, уверенно! В отрасль приходят современные технологии, цифровые решения. А это значит, что у профессии шахтера есть будущее! — отметил губернатор.

Также Сергей Цивилев поблагодарил шахтеров за их героический труд, который позволяет поддерживать развитие экономики Кузбасса, а вместе с ней и других сфер деятельности, и пожелал горнякам и их семьям крепчайшего здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.