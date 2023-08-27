Юрге присвоили почетное звание города трудовой доблести и воинской славы Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбасскому городу Юрга присвоили звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. Жителей Юрги с присвоением почетного звания городу поздравил лично губернатор Сергей Цивилев.

На торжественную церемонию вручения почетного знака пригласили ветеранов, тружеников тыла, отличников учебы, военных, волонтеров, юнармейцев.

- Юрга прославила себя как город-труженик, город-воин, и продолжает нести эту вахту. Я с гордостью отмечаю юргинских военнослужащих, они достойно выполняют свой долг, являются примером для других. Юргинцы показали себя настоящими патриотами, готовыми строить и развивать нашу Родину. Спасибо вам за воинский подвиг и за труд на благо нашей страны, — сказал Сергей Цивилев.

Вместе с присвоением почетного звания Юрге выделено из регионального бюджета 25 миллионов рублей на благоустройство и ремонт мемориалов.

Добавим, что почетное звание Юрге было присвоено по Закону Кемеровской области, принятому в 2019 году. Юрга стала десятым кузбасским округом, удостоенным этого звание. Ранее почетные звания «Город трудовой доблести и воинской славы» получили Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский округ, Киселевск, и Прокопьевский муниципальный округ.