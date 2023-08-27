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НовостиПроисшествия27 августа 2023 13:46

В Кузбассе мужчина погиб от удара затормозившего рядом поезда

Кузбассовец получил смертельную травму из-за поезда
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Трагедия произошла на перегоне Ленинск-Кузнецкий - станция Раскатиха.

Трагедия произошла на перегоне Ленинск-Кузнецкий - станция Раскатиха.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства трагедии на железной дороге, случившейся в субботу, 26 августа, на перегоне станций Ленинск-Кузнецкий-станции Раскатиха. Об этом сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Жертвой происшествия стал 42-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина двигался вдоль железнодорожных путей, когда его спины начал нагонять поезд. Машинист подал предупредительный гудок и начал экстренно тормозить, однако мужчина не очень быстро отреагировал на приближающийся состав и не успел отойти на безопасное расстояние. В итоге после удара поездом пешеход получил смертельные травмы, от которых и умер до прибытия медиков.

После проверки все собранные материалы будут переданы следователям для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела.