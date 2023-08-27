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НовостиПроисшествия27 августа 2023 14:51

Пожар на складе пиротехники в Кемерове стал причиной прокурорской проверки

Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара на складе пиротехники
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара на складе пиротехники.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара на складе пиротехники.

Фото: Соцсети

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту возгорания в нежилом здании по улице Терешковой д. 41/9 , где располагался склад пиротехники, полностью сгоревший накануне, в субботу, 27 августа. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, пожар начался около 17.00 по местному времени. Незапланированный салют был виден с разных точек города. Более 30 человек – 11 отделений – тушили пожар, во время которого взрывались фейерверки, однако ликвидация огня заняла пять часов. Из-за горючести материала склад сгорел дотла. По предварительным данным, погибших и пострадавших во время пожара нет.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Версии происшествия, причины, почему загорелся склад пиротехники, пока не озвучены, тем не менее прокуратурой Кемеровской области по данному факту организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области. Также по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.