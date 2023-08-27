Пожар на складе пиротехники в Кемерове стал причиной прокурорской проверки

Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара на складе пиротехники. Фото: Соцсети

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту возгорания в нежилом здании по улице Терешковой д. 41/9 , где располагался склад пиротехники, полностью сгоревший накануне, в субботу, 27 августа. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, пожар начался около 17.00 по местному времени. Незапланированный салют был виден с разных точек города. Более 30 человек – 11 отделений – тушили пожар, во время которого взрывались фейерверки, однако ликвидация огня заняла пять часов. Из-за горючести материала склад сгорел дотла. По предварительным данным, погибших и пострадавших во время пожара нет.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Версии происшествия, причины, почему загорелся склад пиротехники, пока не озвучены, тем не менее прокуратурой Кемеровской области по данному факту организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области. Также по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.