Кузбасские спасатели разобрали часть обшивки здания ради кошки

В Кузбассе спасли кошку, застрявшую под обшивкой здания. Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Юрге спасатели пришли на помощь уличной мурлыке. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите населении и территории Кузбасса.

Сигнал диспетчеру ведомства о том, что в городе Юрга, на улице Волгоградская 28А., между отмосткой и цоколем застряла кошка, не может выбраться поступил накануне выходных.

Спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи отвертки разобрали часть обшивки цоколя и вытащили кошку.