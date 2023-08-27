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НовостиПроисшествия27 августа 2023 15:14

Кузбасские спасатели разобрали часть обшивки здания ради кошки

В Кузбассе спасли кошку, застрявшую под обшивкой здания
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
В Кузбассе спасли кошку, застрявшую под обшивкой здания. Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Кузбассе спасли кошку, застрявшую под обшивкой здания. Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Юрге спасатели пришли на помощь уличной мурлыке. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите населении и территории Кузбасса.

Сигнал диспетчеру ведомства о том, что в городе Юрга, на улице Волгоградская 28А., между отмосткой и цоколем застряла кошка, не может выбраться поступил накануне выходных.

Спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи отвертки разобрали часть обшивки цоколя и вытащили кошку.