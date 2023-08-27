В Кузбассе разыскивают девочку-подростка, пропавшую в небольшой деревне

В Кузбассе разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Кузбасса разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку-подростка. Вечером в субботу, 26 августа, Мария Макарова ушла из дома в населенном пункте Разъезд Новый исток Промышленновского округа и до сих пор не вернулась. Поселок небольшой – в нем проживают около ста человек, поэтому вариант, что девочка находится в гостях у кого-то из односельчан быстро был проверен. Однако недалеко от поселка проходит трасса Кемерово-Промышленная- Новосибирск, возможно девушка могла дойти до нее и уехать.

Приметы пропавшей девочки: на вид 15 лет, рост 150 - 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Была одета в толстовку темно-зеленого цвета, темные штаны, розовые кроссовки.

Кузбассовцев и жителей других регионов, располагающих сведениями о местонахождении девочки, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(38442)-7-11-02, 8-999-306-21-44 либо 02 (с мобильного - 102).

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