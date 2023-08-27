Аномальная жара 28 августа сменится в Кузбассе дождями

В Кузбассе жаркая погода сменится на дождливую. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают: в понедельник, 28 августа, кузбассовцев, несмотря на облачность, а местами и дожди, ждет жаркая погода - до +28 градусов. Вместе с тем в отдельных районах температура может достичь аномальных отметок - до + 33 градусов.

По городам температурный прогноз на понедельник, 28 августа, следующий:

Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск +26… +28 градусов,

Новокузнецк + 27… +29 градусов,

Междуреченск +29… +31 градусов,

Юрга +25…+27 градусов.

В ночь на вторник в регионе начнутся сильные дожди, местами проливные, а погода сменится на более прохладную, в среднем около +12… +14 градусов ночью, и около +20 градусов в дневное время. .