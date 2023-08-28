Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе пиротехники в Кемерове

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Специалисты Роспотребнадзора провели исследования воздуха после мощного пожара на складе пиротехники ив Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства совместно с Центром гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Лабораторные исследования не выявили превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Напомним, что склад пиротехники на улице Терешковой загорелся около 17.00 в субботу, 26 августа. К моменту прибытия пожарных здание горело по всей площади, обрушилось перекрытие. Площадь пожара составила 750 квадратных метров.