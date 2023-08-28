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НовостиОбщество28 августа 2023 1:49

Кузбассовцы раскритиковали выступление «Лжежукова» на День шахтера

В Киселевске на День шахтера выступил солист, очень похожий на участника «Руки вверх!» Сергея Жукова
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В городах Кузбасса на День шахтера прошли концерты с участием российских звезд. Так, в Киселевске выступили бывшие участники группы «Руки Вверх!». Однако горожане остались недовольны отсутствием солиста Сергея Жукова.

На кадрах с концерта, опубликованных в соцсетях, видно, что любимые хиты исполняет артист, внешне очень похожий на Жукова, но не он сам. Киселевчане назвали музыканта «лжежуковым» и «Жуковым с АлиЭкспресс» и выразили свое недовольство тем, что к ним на праздник привезли «двойника». Однако на самом деле никакой подмены не было. На афише ко Дню Шахтера анонсировалось выступление не группы «Руки вверх!», а бывшего участника Алексея Потехина и нового солиста Евгения Богданова. Они исполняют хиты популярной группы в составе коллектива «Потехин Бэнд».