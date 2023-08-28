Три тысячи человек увидят в Кемерове финал фестиваля -конкурса «ПесниZaРодину»

"ПесниZаРодину" долетели до финала

Участниками гала-концерта конкурса «ПесниZaРодину» в Кемерове станут три тысячи человек.

Заключительный гала-концерт Всекузбасского фестиваля-конкурса пройдет в понедельник, 28 августа в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» выступят финалисты и участники муниципального этапа.

Как сообщили в пресс-службе администрации АПК, транслировать гала-концерт будет официальные группы правительства региона «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканале и на сайте «Кузбасс Первый», в группе телеканала «ВКонтакте», в телеграм-канале «Кузбасс Первый», на сайте РИА «Кузбасс».

Звездными гостями Всекузбасского музыкального праздника станут: Таисия Повалий, Ольга Кормухина, Игорь Демарин, Марина Девятова, Глеб Матвейчук,

В рамках фестиваль - конкурса песни военных лет споют также участники межрегионального фестиваля «Песня тоже воевала».

Напомним, Всекузбасский фестиваль-конкурс патриотической песни «ПесниZаРодину» объединил более 20 тысяч кузбасских.