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НовостиОбщество28 августа 2023 4:09

Мэр Кемерова показал строительство нового моста через реку Искитимку

В Кемерове заасфальтировали подходы к новому мосту через Искитимку
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов показал, как ведется строительство Театрального моста. Видео со смотровой площадки в строящемся театре было размещено в телеграм-канале градоначальника.

Глава города рассказал, что уже заасфальтированы подходы к новому мосту, собраны металлоконструкции. Сейчас ведется подготовка к бетонированию.

- Вдали мы видим участок набережной реки и большую территорию вокруг, постепенным благоустройством которой мы занимаемся, - сообщил мэр.

Напомним, что Театральный мост соединит улицу Мичурина и проспект Притомский. Движение по мосту планируется открыть до конца года.