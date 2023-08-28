Мэр Кемерова показал строительство нового моста через реку Искитимку

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов показал, как ведется строительство Театрального моста. Видео со смотровой площадки в строящемся театре было размещено в телеграм-канале градоначальника.

Глава города рассказал, что уже заасфальтированы подходы к новому мосту, собраны металлоконструкции. Сейчас ведется подготовка к бетонированию.

- Вдали мы видим участок набережной реки и большую территорию вокруг, постепенным благоустройством которой мы занимаемся, - сообщил мэр.

Напомним, что Театральный мост соединит улицу Мичурина и проспект Притомский. Движение по мосту планируется открыть до конца года.