Житель Кузбасса ответил за экстремистские мелодии

Кузбассвоца наказали за распространение запрещенных песен.

Кузбасские полицейские в Прокопьевске вычислили любителя запрещенных в России песен.

Как пояснил источник в кузбасской полиции, 42-летний прокопчанин слушал песни запрещенных в России, которые входят в федеральный список экстремистских материалов Минюста России и запрещены к публичному распространению. К тому же эти мелодии он распространял в соцсетях.

Он не только сам слушал эти песни, но и публикует их в соцсетях, а также предлагает виртуальным друзьям и подписчикам

В отношении кузбассовца составлен административный протокол по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Прокопьевский районный суд выписал любителю запрещенных песен штраф - 1000 рублей.