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НовостиОбщество28 августа 2023 4:43

29 августа в Кузбассе вновь перекроют участок трассы

При строительстве Северо-Западного обхода Кемерова будут проводиться буровзрывные работы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

29 августа при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова будут проводиться буровзрывные работы, в связи с чем временно перекроют участок трассы. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Движение транспорта ограничат на 29-м километре дороги Кемерово – Яшкино – Тайга. В период с 12:00 до 17:00 рабочиие произведут три взрыва. Каждый раз участок трассы будут перекрывать на период от 30 минут до 1 часа.

Между взрывами движение автомобилей будет разрешено. Дорожные службы региона попросили водителей заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.