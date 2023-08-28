В Кузбассе бесследно исчез 35-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемеровском районе пропал 35-летний Николай Евгеньевич Людына. О поисках мужчины объявили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Последний раз мужчину видели 23 августа. С тех пор местонахождение жителя деревни Заря неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет у черную куртку, черные штаны и черные резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Николае Людына, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.