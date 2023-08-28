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В Кузбассе стартовала прививочная кампания от гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

В область поступило 352 600 доз вакцины совигрипп и 177120 доз ультрикс квадри, предназначенной для детей. Вакцинация уже началась. На сегодняшний день прививки от гриппа поставили 12,5 тысячи человек, в том числе 1 566 детей.

Дмитрий Беглов напомнил, что привиться можно в поликлиниках по месту прикрепления, во врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

- Впереди сезон простуд! И особенно уязвимы к ним наши дети, бабушки и дедушки. Вакцинируйтесь сами и вакцинируйте тех, кем вы дорожите! – написал министр здравоохранения Кузбасса.