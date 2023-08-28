30 августа в Кемерове пройдет большая ярмарка вакансий

В Кемерове пройдет большая ярмарка вакансий.

В Кадровом центре Кемерова «Работа России» пройдет масштабная ярмарка вакансия. Горожанам предложат тысячу востребованных специальностей.

Ярмарка пройдет 30 августа с 10.00 до 11.00 на проспекте Ленина109В.

Региональные предприятия и организации готовы трудоустроить людей в финансовые, образовательные, страховые, бытовые организации, на крупные промышленные предприятия региона.

Как сообщили «Комсомолке» в Кадровом центре столицы региона, с опытом работы требуются бухгалтера, водители, повара, плотники, швеи, токаря, электрогазосварщики.

- Без опыта работодатели готовы трудоустроить грузчиков и военнослужащих, официантов и пекарей, учителей-дефектологов и психологов, - уточнили в Кадровом центре Кемерова.