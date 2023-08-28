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НовостиОбщество28 августа 2023 6:32

Сергей Цивилев: Кузбасские больницы оснащают лучшим медицинским оборудованием

Врачи Кемеровской области, получая современное оборудование, диагностируют болезни всего за несколько секунд
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кемеровскую больницу оснастили новейшим томографом

Кемеровскую больницу оснастили новейшим томографом

Новое оборудование, которым оснащают кузбасские клиники, позволят врачам диагностировать недуги за несколько секунд.

Как пояснили в региональном Минздраве, современное медоборудование поступает в кузбасские клиники по программе «Развитие здравоохранения Кузбасса».

- Кемеровскую больницу скорой помощи им М.А Подгорбунского оснастили передовым компьютерным томографом, способным исследовать абсолютно все человеческие органы и системы при самой минимальной лучевой нагрузке, - уточнили в ведомстве Правительства Кузбасса.

Время обследования одного пациента занимает всего несколько секунд. А результат диагностики готов в течение двух часов.

- С помощью такого томографа можно выполнять высокоточную диагностику при неврологических, онкологических заболеваниях, травмах, заболеваниях хирургического и терапевтического профилей», - рассказала «Комсомолке» заведующая первым рентгенологическим отделением больницы скорой медицинской помощи Марина Каткова.