Сергей Цивилев: Кузбасские больницы оснащают лучшим медицинским оборудованием

Кемеровскую больницу оснастили новейшим томографом

Новое оборудование, которым оснащают кузбасские клиники, позволят врачам диагностировать недуги за несколько секунд.

Как пояснили в региональном Минздраве, современное медоборудование поступает в кузбасские клиники по программе «Развитие здравоохранения Кузбасса».

- Кемеровскую больницу скорой помощи им М.А Подгорбунского оснастили передовым компьютерным томографом, способным исследовать абсолютно все человеческие органы и системы при самой минимальной лучевой нагрузке, - уточнили в ведомстве Правительства Кузбасса.

Время обследования одного пациента занимает всего несколько секунд. А результат диагностики готов в течение двух часов.

- С помощью такого томографа можно выполнять высокоточную диагностику при неврологических, онкологических заболеваниях, травмах, заболеваниях хирургического и терапевтического профилей», - рассказала «Комсомолке» заведующая первым рентгенологическим отделением больницы скорой медицинской помощи Марина Каткова.