Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на последнюю неделю лета

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние дни августа порадуют кузбассовцев теплой погодой. Прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 29 августа, ночью ожидается температура +12 … +17, днем +18 … +23 градусов. Ветер будет юго-восточных направлений 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны сильные дожди и грозы.

В среду, 30 августа, ночные температуры составят +5 … +10 градусов, местами до +15, дневные +21 … +26 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и подует со скоростью 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 13 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку пройдут кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 31 августа, ночью прогнозируется температура +9 … +14, днем воздух прогреется до +25 … +30. Ветер подует северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Осадков не ожидается.