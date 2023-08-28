Трамваи по улице Ленина в Новокузнецке пустят 1 сентября

В Новокузнецке завершается реконструкция контактной сети. Фото: Пресс-служба администрации Новокузнецка.

В Новокузнецке подходит к завершению масштабная реконструкция контактной сети для трамваев. Закончить работы планируют уже до конца текущей рабочей недели. Об эитом сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Градоначальник столицы южной агломерации Кузбасса отметил, что в ночь на понедельник, 28 августа, специалисты установили опоры на самом сложном участке – перекрестке улиц Ленина и Обнорского. Всего установлена уже 101 опора контактной сети. Осталось смонтировать еще 14.

- К 1 сентября трамвайное движение на улице Ленина будет восстановлено! - заверил горожан Сергей Кузнецов.

Также мэр города подчеркнул, что работы по ремонту контактной сети проводятся по нацпроекту нацпроекта «Экология» федерального проекта «Чистый воздух».

Ранее «КП»-Кемерово» со ссылкой на Сергея Кузнецова сообщала, что в Новокузнецке перешли к финальному этапу капитального ремонта трамвайного треугольника на Комсомольской площади.