Из-за бесследного исчезновения школьницы в Кузбассе возбудили уголовное дело

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 14-летней Марии Макаровой в Промышленновском округе. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Девушка ушла из дома 26 августа и не вернулась. На следующий день ее мать обратилась за помощью в полицию. Второй день подростка ищут правоохранители и волонтеры, однако пока мероприятия не принесли результата. При этом в соцсетях стала появляться информация о неблагополучной семье, в которой проживала пропавшая.

Сегодня утром Следственный комитет РФ по Кемеровской области сообщил о проведении доследственной проверки по факту исчезновения школьницы. По ее результатам было возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время сотрудниками регионального СК России и полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения несовершеннолетней и ее местонахождения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования будет дана оценка условиям проживания и воспитания девочки, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).