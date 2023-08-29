Все ученики начальных классов в Кузбассе будут обеспечены бесплатным питанием

Фото: пресс-служба АПК.

Все ученики начальных классов в Кузбассе будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом напомнил глава региона Сергей Цивилев.

В этом году на питание детей с первого по четвертый классы будет потрачено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Бесплатные завтраки и обеды будут получать более 130 тысяч школьников.

- Кузбасс в полном объеме выполнил поручение Президента России Владимира Путина по организации для начальных классов бесплатного горячего питания. Оно должно быть качественным и безопасным для здоровья, этот вопрос находится у нас на особом контроле, - сообщил Сергей Цивилев.

Он рассказал, что с 2022 года в регионе запущен проект «Вкусная перемена». Каждый год на конкурсной основе отбирают 10 школьных столовых, в которых за счет местного бюджета проводится модернизация. Проконтролировать питание детей могут и взрослые в рамках «Родительского контроля»: родители в любое время могут посетить столовую, проверить условия, в которых готовят еду, попробовать готовые блюда.