В Кузбассе пропала рыжеволосая девушка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Новокузнецке пропала без вести 31-летняя Олеся Сергеевна Щедрина (Золотарева, Белобородова). О поисках девушки объявили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение горожанки неизвестно с 24 августа.

Сообщается, что Олеся Сергеевна невысокого роста (159 см), худощавого телосложения, у нее рыжие волосы, голубые глаза. Она была одета в голубую майка, темно-синие штаны и сандалии серебристого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.