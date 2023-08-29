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НовостиПроисшествия29 августа 2023 1:04

В Кузбассе пропала рыжеволосая девушка

Исчезнувшую новокузнечанку не могут найти с 24 августа
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Новокузнецке пропала без вести 31-летняя Олеся Сергеевна Щедрина (Золотарева, Белобородова). О поисках девушки объявили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение горожанки неизвестно с 24 августа.

Сообщается, что Олеся Сергеевна невысокого роста (159 см), худощавого телосложения, у нее рыжие волосы, голубые глаза. Она была одета в голубую майка, темно-синие штаны и сандалии серебристого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.