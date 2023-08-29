Житель Кузбасса потерял более 10 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

62-летний житель Междуреченска лишился более 10 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В преступной схеме участвовало сразу несколько людей. Сначала мужчине позвонила якобы сотрудница инвестиционной организации и предложила заработать на бирже. После того, как он согласился, ему позвонил «брокер», который начал «обучать» инвестированию. Аферист убедил междуреченца в необходимости крупных вложений. Поэтому горожанин взял в кредит пять миллионов, попросил деньги у супруги и оформил заем на ее имя, а также занял миллион у зятя. Деньги мужчина перечислил на указанные счета. Всего междуреченец совершил 34 перевода! Когда он решил вывести деньги, лжеброкер сообщил ему, что сделать это невозможно, поскольку требуются дополнительные вложения. Только тогда житель Междуреченска понял, что стал жертвой обмана.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело.