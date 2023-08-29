Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на 1-ое сентября

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С первого сентября над территорией Кузбасса начнет устанавливаться высотный циклон, которой принесет похолодание и облачность. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентрою

Метеорологи отметили, что в этом году лето в регионе задержалось, и даже в конце августа столбики термометров повышались до 30-градусных отметок. А вот приближающийся первый осенний месяц будет с прохладной и неустойчивой погодой.

В первые числа сентября в ночные часы ожидается понижение температуры до +7...+12 градусов, в дневное время в пределах +17... +22. Синоптики также прогнозируют дожди, но же не теплые летние, а осенние и затяжные, а также туманы по утрам.