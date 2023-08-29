В Кузбассе от укусов клещей пострадали более 26 тысяч человек

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В кузбасские больницы с начала сезона с жалобами на укусы клещей обратились 26 110 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В последнее время количество обращений в медучреждения идет на спад. Так, за последнюю неделю от укусов этих паразитов пострадали 128 человек, в том числе 35 детей.

В ведомстве отметили, что зараженность клещей различными патогенами высокая. Так, в 369 лабораторно исследованных клещах был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 5 220 - боррелии, в 882 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 767 - маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских учреждений, в Кузбассе 84 человека заболели клещевым энцефалитом, 119 – боррелиозом. Также зафиксировано два случая моноцитарного эрлихиоза человека, два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека и три случая сибирского клещевого тифа.