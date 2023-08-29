Пассажиропоток новокузнецкого аэропорта в 2023 году превысит полмиллиона человек

В Новокузнецком аэропорту второй год подряд растет пассажиропоток.

500 тысяч пассажиров намерен перевезти в этом году новокузнецкий аэропорт имени Бориса Волынова. Как сообщил губернатор Кузбасса, пассажиропоток в аэропорту Новокузнецка растет второй год.

- Напомню, по итогам 2022 года число пассажиров выросло в аэропорту до 416 тысяч. Это результат в том числе и увеличения количества рейсов за счет межрегиональных направлений. В текущем году мы введем в эксплуатацию новый терминал, он привлечет новых туристов в Кузбасс, - отметил Сергей Цивилев.

К слову, новый терминал позволит увеличить его пропускную способность с 270 до 580 человек в час. А в 2027 году воздушная гавань региона будет ежегодно принимать до миллиона пассажиров.

- В следующем году мы планируем запустить прямое сообщение с Омском, Уфой, Минеральными Водами, Махачкалой, Нижним Новгородом, Иркутском, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе новокузнецкого аэропорта.

Напомним, сейчас из Новокузнецка можно вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.