Кузбасский адвокат с сообщниками обворовал дома состоятельных людей на 43 миллиона рублей

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет адвокат и четверо его подельников, обвиняемых в кражах и уничтожении имущества. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В январе прошлого года 43-летний мужчина, адвокат по профессии, предложил своим приятелям, обладающим связями в криминальном мире, обворовывать дома состоятельных людей. Почти все его товарищи имели опыт работы в частных охранных организациях, поэтому обладали навыками наблюдения, могли оценить дома на предмет подходных и отходных путей, знали, где у камер видеонаблюдения непросматриваемые зоны и все особенности охранного оборудования. Благодаря этим навыками подельники смогли обчистить 10 домов на общую сумму свыше 43 млн рублей. Кроме того, двое преступников подожгли автомобиль одного из потерпевших.

Мужчинам предъявили обвинения в зависимости от роли каждого в совершении 10 преступлений по статьям «Кража» (ст. 158 УК РФ) и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

После того, как выяснилось, что к кражам причастен адвокат, его лишили этого статуса. Несколько членов ОПГ заключили досудебные соглашения, в отношении них уголовные дела уже рассматриваются в суде, еще один из сообщников скрылся и объявлен в федеральный розыск.

В ходе предварительного следствия подельники частично возместили ущерб и вернули часть похищенных ценностей.

Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд.