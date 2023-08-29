160 спортивных объектов обновят в этом году в городах Кузбасса

160 новых площадок обновят в этом году в Кузбассе.

В этом году в Кузбассе реализуют свыше 160 инициативных проектов, из бюджета региона на них выделено 200 млн рублей.

Обновление спортивных объектов идет в регионе по проекту «Твой Кузбасс - твоя инициатива».

Многофункциональная спортивная площадка на средства областного и местного бюджетов появится до конца года в Белове у школы №14. Новое спортивное оборудование установлено также на территории школы №82 в Кемерове. До конца года в областном центре появятся еще четыре таких площадки. В Калтане местные власти у школы искусств на мягком покрытии построили современную спортивно-игровую площадку. Здесь же можно заниматься воркаутом, качаться на тренажерах и лазить по вершинам современного скалодрома.

- Конкурс проектов инициативного бюджетирования действует в регионе уже пятый год. За предыдущие четыре года реализовано более 500 проектов: благоустроены территории массового отдыха, мемориальные комплексы, детские и спортивные площадки. При этом третья часть всех проектов приходится именно на благоустройство спортивных площадок, что говорит о потребности кузбассовцев заниматься спортом на свежем воздухе, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев.