Два праздника в один день: «Кинопоказ» под открытым небом от Goodline возвращается в Кемерово 1 сентября

Фото: пресс-служба Goodline.

«Кинопоказ - 2023» уже прошел в трех городах Кузбасса - Белове, Прокопьевске и Юрге. Участники мероприятия продолжают делиться впечатлениями от мероприятия в соцсетях провайдера и уже ждут следующего года. Теперь Goodline приглашает кемеровчан на бесплатный просмотр доброго семейного фильма под открытым небом прямо в День знаний - подарите своим детям идеальный праздник!

«Кинопоказ» от Goodline - ежегодное бесплатное мероприятие для всех желающих. 10-метровый надувной экран, добрый семейный фильм, свежий воздух и угощения - формула прекрасно проведенного вечера на закате лета.

Фото: пресс-служба Goodline.

Кроме того, гости мероприятия смогут выпить горячий чай и перекусить попкорном. Также на площадке будут доступны интерактивные зоны: гигантская дженга, батут, фотозона, аквагрим и многое другое - интересно будет всем! Само мероприятие и все интерактивные зоны бесплатны для всех желающих.

Фото: пресс-служба Goodline.

На этот раз оценим фентезийную кинокартину «Солнце на вкус». 12-летний Тимур отправляется на каникулы в далекий Узбекистан навестить дедушку. В первый же вечер среди старого хлама в дедушкином сарае ему попадается загадочный артефакт, который оказывается ключом к древним сокровищам Бухарского эмира. Тимуру предстоит найти дорогу к таинственным Часам Мудрецов, попасть в лабиринт времени, а главное — спасти семью.

Что можно взять с собой: плед, теплую одежду, дождевики или зонтики, любимые снеки и напитки. И не забудьте прихватить друзей и родных, чтобы разделить эмоции с близкими.

Организатор приготовил подарки для участников. Чтобы получить шанс на один из призов, регистрируйтесь на сайте «Кинопоказа».

Фото: пресс-служба Goodline.

Где и когда встречаемся

1 сентября, Кемерово, Московская площадь. А 2 сентября мероприятие состоится в Ленинске-Кузнецком на площади Мазикина.