В Кузбассе начали искать пропавшую неделю назад пенсионерку

В Кузбассе ищут 87 - летнюю пенсионерку.

Валентина Александровна Кашеварова пропала 23 августа, и о ней ничего неизвестно. Сейчас объявили ее поиски. К ним подключились полицейские, добровольцы, неравнодушные новокузнечане. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе волонтерского отряда «Лиза Алерт».

- Роста седовласая женщина невысокого - 150 см, телосложение у нее нормальное, глаза - серо-голубые. Ушла из дома в неизвестном направлении в белой кофте, черных штанах и черных тапки. Из-за болезни ног опиралась на черную трость, - уточнили в волонтерском отряде.

Добровольцы и полицейские просят всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении пожилой новокузнечанки, обратиться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.