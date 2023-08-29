В Кузбассе женщину обвинили в убийстве своего мужчины

В Кузбассе женщина убила своего мужчину ножом.

Жительницу Кемерово обвинили в жестоком убийстве своего сожителя

Как сообщили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области, в минувшую пятницу, 25 марта, в одном из домов Ленинского района Кемерова, 57-летняя женщина, поссорившись со своим 47-летним сожителем, ударила ему в грудь несколько раз кухонным ножом. Мужчина погиб до приезда «скорой».

- Кемеровчанку задержали, ей предъявлено обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ. Она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в региональном Следкоме России

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