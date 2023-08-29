Кузбасские школьники могут получить качественные смартфоны к новому учебному году

Фото: пресс-служба Tele2.

Оператор Tele2 вместе с международной технологической компанией Infinix дает возможность своим клиентам выгодно приобрести комплект, состоящий из смартфона, его страховки, мультиподписки Mixx бесплатно на три месяца и SIM-карты.

Предложение актуально в преддверии нового учебного года, поскольку родители могут приобрести для детей недорогой и качественный смартфон и не волноваться о его защите и подключении тарифов и сервисов - все уже в комплекте.

Комплект «Комбо» включает в себя оплату услуг связи на три месяца и бесплатную мультиподписку Mixx на тот же период, она позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также включает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

Воспользоваться предложением кузбассовцы смогут до конца сентября. Купить смартфон по акции можно в любом фирменном салоне связи или на сайте оператора, указав способ получения товара – самовывоз. Также потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, выбрать тариф «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату за три месяца. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке.