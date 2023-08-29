Новая спецтехника позволила сократить количество лесных пожаров десятки раз.

С начала пожароопасного сезона на территориях лесничеств Кемеровской области возникли всего три лесных пожара. В минувшем сезоне в регионе было зафиксировано 105 возгораний.

Как сообщили в администрации Правительства Кузбасса, снижение лесных пожаров напрямую связано с поступлением в регион более 20 единиц новой спецтехники.

- В лесхозы региона приобретены новые автоцистерны, высокопроходимые автомобили, мотовездеход, моторные лодки, вахтовый автобус КАМАЗ, а также прицепные модули и установки высокого давления. А в кемеровский лесхоз закуплен новый лесопожарный модуль его преимущество - способность подвозить вооружение лесных пожарных и более полутоны литров воды в труднодоступную местность, - пояснили «Комсомолке» в пресс- службе АПК.

Меры, принятые по улучшению оснащенности лесопожарных станций, позволили региону не допустить в этом году трагедий с горящими населенными пунктами и гибелью людей.

- Несмотря на крайне сложные погодные условия - аномальную засуху, жару и ветры, которые были этой весной, средняя площадь лесных пожаров в Кузбассе в восемь раз ниже, чем по России, и в более чем в полтора раза меньше, чем в СФО, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Всего с 2019 года для охраны лесов от пожаров в рамках нацпроекта «Экология» в Кузбассе приобретены 315 единиц специализированной техники и оборудования на сумму 359 миллионов рублей.