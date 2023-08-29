Сергей Цивилев поддержал строительство новых водопроводов в Кузбассе

В Прокопьевском районе Кузбасса построят десятки водопроводов и жилых домов.

Губернатор Кузбасса поддержал строительство новых водопроводов в Прокопьевском районе.

Глава Прокопьевского муниципального округа Наталья Шабалина сообщила губернатору региона во время рабочей встречи с ним о том, что для повышения качества жизни людей в последние годы в районе построено 134 километров водоводов.

- В следующем году в восьми деревнях и поселках построят и отремонтируют еще 35 километров водопроводных линий. Кроме того в 2024 году планируем ввести в эксплуатацию 6,6 километров теплотрасс в поселке Новосафоновский, что позволит на 100% перевести все дома частного сектора на централизованное теплоснабжение - сообщила Наталья Шабалина.

Она также рассказала главе региона о хороших темпах строительства детсадов и соцучреждений. В округе построены три новых детсада и 77 объектов соцсферы, а также обновлено 38 парков, скверов и дворов.

Не забываем о дорогах и жилье. Уже реконструировано более 280 районных магистралей и возведено восемь многоквартирных домов, еще четыре сдадим в шахтерском поселке Краснобродский в ближайшие восемь лет - доложила глава Прокопьевского района.

По мнению Сергея Цивилева главное, что благодаря комплексному развитию инфраструктуры района, прекратился массовый отток населения.